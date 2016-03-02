KronePrince

Необходимо разработать рекламную листовку, с информацией о действующих акция на новый товар. Формат - А5 Двусторонняя, цветная Листовка должна быть выполнена в стиле [url=https://1drv.ms/b/s!AuRWO_cZKkr2xE06nvzlXn8Qqe-i]Буклета [/url]на товар. На листовке должна быть размещена соответствующая [url=https://1drv.ms/b/s!AuRWO_cZKkr2x1a0oJonVh-9dgwp]информация[/url]. Листовка должна быть подготовлена к печати в ...
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Необходимо разработать флаер на бизнес-ланч. Формат А6. На лицевой стороне: Логотип Текст: "Бизнес-Ланч от 150 рублей + напиток в подарок! По будням с 12:00 до 18:00 Минимальный заказ 2 блюда на выбор. Салат от 70 руб. Суп от 80 руб. Горячее от 120 руб. Гарнир ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Необходимо разработать Логотип для бара и концепцию (дизайн проект) меню Логотип будет использован для вывески над входом и над барной стойкой, также возможно использование на оклейке наружного остекления, маркизах, тейбл-тентах и спецодежде персонала. Необходимо предложить варианты одного и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Необходимо предложить название для бара Название должно быть "не в лоб"; интересное, но не слишком замысловатое; звучное; возможно немного комичное. Название должно быть близко по духу целевой аудитории. Желательно предлагать название с описанием основной идеи (подтекста). [list][*]Местоположение ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен8 лет назад