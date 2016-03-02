KronePrince

Необходимо предложить название для бара Название должно быть "не в лоб"; интересное, но не слишком замысловатое; звучное; возможно немного комичное. Название должно быть близко по духу целевой аудитории. Желательно предлагать название с описанием основной идеи (подтекста). [list][*]Местоположение ...