KronePrince

Леонид KronePrince

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Разработка листовки

    Необходимо разработать рекламную листовку, с информацией о действующих акция на новый товар. Формат - А5 Двусторонняя, цветная Листовка должна быть выполнена в стиле [url=https://1drv.ms/b/s!AuRWO_cZKkr2xE06nvzlXn8Qqe-i]Буклета [/url]на товар. На листовке должна быть размещена соответствующая [url=https://1drv.ms/b/s!AuRWO_cZKkr2x1a0oJonVh-9dgwp]информация[/url]﻿. Листовка должна быть подготовлена к печати в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка макета флаера на бизнес-ланч

    $15

    Необходимо разработать флаер на бизнес-ланч. Формат А6. На лицевой стороне: Логотип Текст: "Бизнес-Ланч от 150 рублей + напиток в подарок! По будням с 12:00 до 18:00 Минимальный заказ 2 блюда на выбор. Салат от 70 руб. Суп от 80 руб. Горячее от 120 руб. Гарнир ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка логотипа и дизайна/стиля меню бара

    $150

    Необходимо разработать Логотип для бара и концепцию (дизайн проект) меню Логотип будет использован для вывески над входом и над барной стойкой, также возможно использование на оклейке наружного остекления, маркизах, тейбл-тентах и спецодежде персонала.   Необходимо предложить варианты одного и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Конкурс на лучшее название для бара.

    $100

    Необходимо предложить название для бара Название должно быть "не в лоб"; интересное, но не слишком замысловатое; звучное; возможно немного комичное. Название должно быть близко по духу целевой аудитории. Желательно предлагать название с описанием основной идеи (подтекста). [list][*]Местоположение ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Разработка листовки
Спасибо за работу, всё хорошо.
Качественно и оперативно выполнил работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
gudeev
53 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа и дизайна/стиля меню бара
Буду раз дальнейшему сотрудничеству!
Замечательный исполнитель. Работа выполнена оперативно и качественно. По просьбе вносил множество корректировок. Максимально лояльно отнесся к задержке в оплате, вызванной объективными причинами. Очень рекомендую!!!
Ответный отзыв