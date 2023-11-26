Статьи на любую тему/Статті на будь-яку тему
Могу написать статью на любую из предложенных вами тем, использую разные источники информации, напишу статью в течении от 1 до 4 часов в зависимости выбранного вами размера информации.
Можу написати статтю на будь-яку із запропонованих вами тем, використовую різні джерела інформації, напишу статтю на протязі від 1 до 4 годин залежно від обраного вами розміру інформації.
•Напишу статью на случайную тему перед заказом для уверенности
•Напишу статтю на випадкову тему перед замовленням для впевненості
Маленький - 400-500 символов -
Средний - 950-1100 символов -
Большой - 1400-1550 символов +1$
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от $2от 1 дня
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