Я дизайнер )
Я начинающий freelancer с небольшим опытом, большое желание работать и развиваться, для меня важно выполнить все условия сделки для выполнения качественной работы.
Фотошоп знаю очень хорошо, по этому могу сделать практически любые изменения на фотографии качественно + работаю в сфере полиграфического дизайна.
Чаше всего делаю такие услуги как:
- создание визиток
- создание флаеров и баннеров
- удаление фона (обтравка)
- замена фона
- замена цвета
- цветокоррекция
- художественная обработка
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