Я дизайнер )

Я начинающий freelancer с небольшим опытом, большое желание работать и развиваться, для меня важно выполнить все условия сделки для выполнения качественной работы.

Фотошоп знаю очень хорошо, по этому могу сделать практически любые изменения на фотографии качественно + работаю в сфере полиграфического дизайна.

Чаше всего делаю такие услуги как:

- создание визиток

- создание флаеров и баннеров

- удаление фона (обтравка)

- замена фона

- замена цвета

- цветокоррекция

- художественная обработка