Новичок в огромном мире чтецов.Думаю это будет интересно..

Привет.Я новичок в мире фриланса и я бы хотела так сказать "найти" себя,и пробовать себя

в чем то новом .Вчера это была художка,сегодня фриланс,а завтра не удивлюсь если я начну заниматься танцами.Я не могу быть уверена может ли это стать делом моей жизни или же останется лишь маленьким опытом.Но я должна быть уверена что это дело должно доставлять мне удовольствие.У меня есть небольшой,но всё же какой-никакой опыт в этом деле.В школе я озвучивала социальные ролики, аудиокниги для свои сестрёнок,разные объявления в школьном форуме,и вроде как у меня это неплохо получалось.Надеюсь и вы меня поддержите в этом.

Напоследок скажу,что если вы нашли дело своей жизни и это приносит вам душевное удовлетворение,не оставляйте его.Как минимум у вас уже есть 1 человек который в вас верит,и это-Я.

С любовью,Кроу.