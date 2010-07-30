KruGGoK

Сергей Кузнецов KruGGoK

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Работа с CMS Joomla

Установка CMS

Установка модулей, каков,шаблонов, плагинов.

Работа с контентом, установка шаблонов конкретной тематики.

Предпочтительнее CMS Joomla

Joomla
Веб-программирование
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $70
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $7
нет рейтинга
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