Работа с CMS Joomla
Установка CMS
Установка модулей, каков,шаблонов, плагинов.
Работа с контентом, установка шаблонов конкретной тематики.
Предпочтительнее CMS Joomla
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Поисковые системы (SEO)
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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