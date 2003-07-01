KruchokWork

Привет! Я Лиза или же твой помощник в мире графического дизайна:)
Безумно стремящийся к улучшению фриланс-работник. Активный, общительный и очень люблю эксперементировать!
Из стилей в которых я работаю могу отметить минимализм, ар-деко, психоделика, швейцарский, китч, неон, абстрактный и другие.
Из навыков отмечу:
- владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и другими арт-программами
- умение согласовать палитру, стилизацию работы(учитываю все пожелания клиента)
- отзывчивость и общительность
- готовность к всевозможным интересным и сложным проектам
Всё красиво и безумно просто!
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