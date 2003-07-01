KruchokWork

Привет! Я Лиза или же твой помощник в мире графического дизайна:)

Безумно стремящийся к улучшению фриланс-работник. Активный, общительный и очень люблю эксперементировать!

Из стилей в которых я работаю могу отметить минимализм, ар-деко, психоделика, швейцарский, китч, неон, абстрактный и другие.

Из навыков отмечу:

- владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и другими арт-программами

- умение согласовать палитру, стилизацию работы(учитываю все пожелания клиента)

- отзывчивость и общительность

- готовность к всевозможным интересным и сложным проектам

Всё красиво и безумно просто!