Здравствуйте.
Меня зовут Круглов Андрей, и я являюсь сертифицированным специалистом Яндекс Директ, Яндекс Метрики, Google Ads, а также системы коллтрекинга Calltouch.
Я буду Вам полезен, если:
1. У Вас уже есть контекстная реклама, но она не окупается
2. Вы хотите запустить контекстную рекламу
3. Вы хотите масштабировать Ваш бизнес
У меня есть опыт работы в следующих нишах:
- Шкафы-купе на заказ
- Пластиковые окна
- Откатные ворота
- Перманентный макияж
- Ликвидация юридических лиц
- Регистрация юридических лиц
- Юридические услуги
- Оптовая продажа пиломатериалов
И т.д.
В ходе работы будут проведены следующие этапы:
- Анализ ниши, целевой аудитории и конкурентов
- Анализ и проработка УТП
- Сбор семантического ядра (без ограничения по ключевым словам)
- Написание продающих объявлений (со всеми возможными дополнениями и расширениями)
- Подключение сквозной аналитики (Яндекс Метрика + Google Analytics + коллтрекинг)
- Подключение системы управления ставками
Стоимость работы зависит от сложности Вашего проекта.