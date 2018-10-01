О себе

Здравствуйте.

Меня зовут Круглов Андрей, и я являюсь сертифицированным специалистом Яндекс Директ, Яндекс Метрики, Google Ads, а также системы коллтрекинга Calltouch.

Я буду Вам полезен, если:

1. У Вас уже есть контекстная реклама, но она не окупается

2. Вы хотите запустить контекстную рекламу

3. Вы хотите масштабировать Ваш бизнес

У меня есть опыт работы в следующих нишах:

- Шкафы-купе на заказ

- Пластиковые окна

- Откатные ворота

- Перманентный макияж

- Ликвидация юридических лиц

- Регистрация юридических лиц

- Юридические услуги

- Оптовая продажа пиломатериалов

И т.д.

В ходе работы будут проведены следующие этапы:

- Анализ ниши, целевой аудитории и конкурентов

- Анализ и проработка УТП

- Сбор семантического ядра (без ограничения по ключевым словам)

- Написание продающих объявлений (со всеми возможными дополнениями и расширениями)

- Подключение сквозной аналитики (Яндекс Метрика + Google Analytics + коллтрекинг)

- Подключение системы управления ставками

Стоимость работы зависит от сложности Вашего проекта.