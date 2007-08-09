Внимание к деталям, к желаниям заказчика и к потребностям пользователя. По такому принципу я выполняю такие работы: дизайн и создание сайтов (полностью или частично) за умеренные деньги; дизайн баннеров, логотипов и прочей графики; раскрутку сайта в посиковых системах.
Ранее выполненные работы:
http://wroom.ru/ - сделано: собственные скрипты на PHP, создание и наполнение полностью;
http://mysmartfon.ru/ - сделано: собственные скрипты на PHP, наполнение, раскрутка;
http://chevakata.region35.ru/ сделано: дизайн (кроме сомнительной "шапки" сайта - предоставлена заказчиком), верстка, админка;
http://astra.r35.ru/ сделано: только дизайн.
А также: дизайн различных графических материалов для РА "Рек-Тайм".
С максимальной ответственностью возьмусь за ваши заказы.
Александр Круглов
ICQ 307358413