Внимание к деталям, к желаниям заказчика и к потребностям пользователя. По такому принципу я выполняю такие работы: дизайн и создание сайтов (полностью или частично) за умеренные деньги; дизайн баннеров, логотипов и прочей графики; раскрутку сайта в посиковых системах.

Ранее выполненные работы:

http://wroom.ru/ - сделано: собственные скрипты на PHP, создание и наполнение полностью;

http://mysmartfon.ru/ - сделано: собственные скрипты на PHP, наполнение, раскрутка;

http://chevakata.region35.ru/ сделано: дизайн (кроме сомнительной "шапки" сайта - предоставлена заказчиком), верстка, админка;

http://astra.r35.ru/ сделано: только дизайн.

А также: дизайн различных графических материалов для РА "Рек-Тайм".

С максимальной ответственностью возьмусь за ваши заказы.

Александр Круглов

[[email protected]

ICQ 307358413