Нужно портфолио, выполняю работу за копейки

Современная верстка сайтов с использованием технологий HTML5, CSS3 и jQuery. | Интеграция сайтов с популярными CMS. | Разработка сайтов "под ключ"

Умения и навыки:

HTML5, CSS3

Реализация фиксированной и резиновой верстки

Адаптивная верстка

Реализация pixel-perfect верстки

Кроссбраузерная верстка(IE 11+, Opera, Chrome, Firefox, Safari)

Семантическая и валидная верстка

Использование методологии БЭМ

Работа с grid-system фреймворками(Bootstrap3...)

Работа с HTML и CSS препроцессорами(HAML, JADE / LESS, SASS)

Опыт использования GIT

Работа с build-системами(Grunt, GulpJS)

Интеграция верстки с популярными CMS

При работе со мной:

Проработка ТЗ до полного согласования с заказчиком (Если это необходимо)

Соблюдение указанных сроков заказа и выполнение работы без задержек по времени

Желательное использование “Безопасной сделки”

Возможность заключить официальный договор (ИП)

С мошенническими проектами (пирамиды, инвестиционные фонды, хайпы, биржи и т.п.)

С проектами, нарушающими законодательство на территории СНГ

Над созданием вредоносных скриптов, вирусов и т.п.

Ни при каких условиях не работаю: