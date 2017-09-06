Нужно портфолио, выполняю работу за копейки
Современная верстка сайтов с использованием технологий HTML5, CSS3 и jQuery. | Интеграция сайтов с популярными CMS. | Разработка сайтов "под ключ"
Умения и навыки:
- HTML5, CSS3
- Реализация фиксированной и резиновой верстки
- Адаптивная верстка
- Реализация pixel-perfect верстки
- Кроссбраузерная верстка(IE 11+, Opera, Chrome, Firefox, Safari)
- Семантическая и валидная верстка
- Использование методологии БЭМ
- Работа с grid-system фреймворками(Bootstrap3...)
- Работа с HTML и CSS препроцессорами(HAML, JADE / LESS, SASS)
- Опыт использования GIT
- Работа с build-системами(Grunt, GulpJS)
- Интеграция верстки с популярными CMS
- Проработка ТЗ до полного согласования с заказчиком (Если это необходимо)
- Соблюдение указанных сроков заказа и выполнение работы без задержек по времени
- Желательное использование “Безопасной сделки”
- Возможность заключить официальный договор (ИП)
- С мошенническими проектами (пирамиды, инвестиционные фонды, хайпы, биржи и т.п.)
- С проектами, нарушающими законодательство на территории СНГ
- Над созданием вредоносных скриптов, вирусов и т.п.
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