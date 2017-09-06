Kruglov12

Андрей Kruglov12

 
31 годБеларусь/Брест
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Нужно портфолио, выполняю работу за копейки

Современная верстка сайтов с использованием технологий HTML5, CSS3 и jQuery. | Интеграция сайтов с популярными CMS. | Разработка сайтов "под ключ"

Умения и навыки:

  • HTML5, CSS3
  • Реализация фиксированной и резиновой верстки
  • Адаптивная верстка
  • Реализация pixel-perfect верстки
  • Кроссбраузерная верстка(IE 11+, Opera, Chrome, Firefox, Safari)
  • Семантическая и валидная верстка
  • Использование методологии БЭМ
  • Работа с grid-system фреймворками(Bootstrap3...)
  • Работа с HTML и CSS препроцессорами(HAML, JADE / LESS, SASS)
  • Опыт использования GIT
  • Работа с build-системами(Grunt, GulpJS)
  • Интеграция верстки с популярными CMS
При работе со мной:

  • Проработка ТЗ до полного согласования с заказчиком (Если это необходимо)
  • Соблюдение указанных сроков заказа и выполнение работы без задержек по времени
  • Желательное использование “Безопасной сделки”
  • Возможность заключить официальный договор (ИП)
Ни при каких условиях не работаю:
  • С мошенническими проектами (пирамиды, инвестиционные фонды, хайпы, биржи и т.п.)
  • С проектами, нарушающими законодательство на территории СНГ
  • Над созданием вредоносных скриптов, вирусов и т.п.
Верстка сайтаHTMLCSSjQuerySASSGit