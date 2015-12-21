Krupskaya72

Екатерина Кузнецова Krupskaya72Krupskaya72
51 годРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Приветствую, уважаемые заказчики! Я - Катерина-трудоголик
Готова работать и зарабатывать.
Постоянно учусь и получаю от этого удовольствие.
Навыки:
- "слепой метод печати" дает возможность думать над словом, а не искать буквы на клавиатуре;
- высшее биологическое образование;
- владение навыками серфинга для поиска информации;
- дополнительная квалификация: психолог, тьютор по информационным технологиям.
Блогер, веду собственный кулинарный блог.
Автор курсов по педагогике и психологии. Более 17 лет опыта в написании студенческих и научно-исследовательских работ.
Гарантирую:
выполнение заданий в соответствии с ТЗ;
высокую уникальность;
внимание к требованиям работодателя.
Сфера интересов:
- кулинария;
- психология отношений;
- спорт и питание;
- воспитание домашних питомцев.
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