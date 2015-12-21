Krupskaya72

Екатерина Кузнецова Krupskaya72

 
51 годРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Приветствую, уважаемые заказчики! Я - Катерина-трудоголик

Готова работать и зарабатывать.

Постоянно учусь и получаю от этого удовольствие.

Навыки:

  • "слепой метод печати" дает возможность думать над словом, а не искать буквы на клавиатуре;
  • высшее биологическое образование;
  • владение навыками серфинга для поиска информации;
  • дополнительная квалификация: психолог, тьютор по информационным технологиям.
В копирайте 1 год. Есть "послужной список" на альтернативной бирже.

Блогер, веду собственный кулинарный блог.

Автор курсов по педагогике и психологии. Более 17 лет опыта в написании студенческих и научно-исследовательских работ.

Гарантирую:

выполнение заданий в соответствии с ТЗ;

высокую уникальность;

внимание к требованиям работодателя.

Сфера интересов:

  • кулинария;
  • психология отношений;
  • спорт и питание;
  • воспитание домашних питомцев.
Готова выполнять уникальные работы, нестандартные задания.