Krupskaya72

Приветствую, уважаемые заказчики! Я - Катерина-трудоголик

Готова работать и зарабатывать.

Постоянно учусь и получаю от этого удовольствие.

Навыки:

"слепой метод печати" дает возможность думать над словом, а не искать буквы на клавиатуре;

высшее биологическое образование;

владение навыками серфинга для поиска информации;

дополнительная квалификация: психолог, тьютор по информационным технологиям.

В копирайте 1 год. Есть "послужной список" на альтернативной бирже.

Блогер, веду собственный кулинарный блог.

Автор курсов по педагогике и психологии. Более 17 лет опыта в написании студенческих и научно-исследовательских работ.

Гарантирую:

выполнение заданий в соответствии с ТЗ;

высокую уникальность;

внимание к требованиям работодателя.

Сфера интересов:

кулинария;

психология отношений;

спорт и питание;

воспитание домашних питомцев.

Готова выполнять уникальные работы, нестандартные задания.