Krushelnytskaya

Юрист

Крушельницька Дар'я Василівна

Юрист

Контактна інформація

Телефон: 066522-21-58

Ел.пошта: [email protected]

Досвід роботи

Головний спеціаліст відділу представництва

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,

Подільськ (Надання юридичних послуг)

- Здійснення представництва інтересів осіб всуді та інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими

особами на підставі довіреності особи, яка звернулась на БВПД;

- Складання документів процесуального характеру за зверненням суб'єктів права

на БВПД;

Юрисконсульт

Кіровоградська обласна лікарня, Кропивницький (Надання медичних послуг)

Посадові обов'язки:

— Ведення контролю за виконанням судових рішень в виконавчій службі;

— Моніторинг законодавчої бази;

— Надання юридичних консультацій співробітникам лікарні;

— Підготовка установчих документів, внесення змін;

— Представництво інтересів лікарні в державних органах;

— Проектування, складання договорів;

— Ведення ділового листування;

— Складання відповідей на запити фізичних, юридичних осіб та правоохоронних

органів.

Державний виконавець

Кіровський відділ виконавчої служби Кіровоградського міського управління

юстиції, Кропивницький (Виконання рішень суду)

Примусове виконання рішень суду та іншихвиконавчих документів, виданих уповноваженими органами та посадовими особами.

Арешт рахунків, стягнення грошових коштів, виселення - вселення фізичних та

юридичних осіб, проведення виконавчих дій, пов'язаних з майном боржника, а

саме: конфіскація, накладення арештів, опис, контроль за проведенням експертної

оцінки, підготовка до примусової реалізації через торгові організації.

Освіта

Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика

Економіки та права, Миколаїв (Миколаївськаобл.)

Вища, з 09.2018 по 06.2020

Магістратура права

Харківський Національний університет внутрішніх справ

Права та масових комунікацій, Харків

Вища, з 09.2012 по 04.2014

Бакалавр права

Кіровоградський технікум механізації сільського господарства

Правознавство, Кропивницький

Незакінчена вища, з 09.2008 по 06.2012

Молодший спеціаліст - юрист