Krymova_Elvira

Эльвира Крымова Krymova_ElviraKrymova_Elvira
24 годаРоссия/Кемерово
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Музыкант, вокалист, Ваш музыкальный помощник!
Занимаюсь музыкой и всем, что с ней связано с самого детства, владею нотной грамотой, закончила институт культуры и искусств по направлению "Вокальное искусство", без проблем исполню Ваше произведение! Если Вам нужен человек, который:
- исполнит вашу песню или кавер;
- переложит вокал или инструмент на ноты (расшифровка);
- создаст аранжировку,
а так же
- озвучит необходимый текст;
- почистит запись от лишних шумов;
- обрежет, соединит, вставит в видео аудиодорожки;
- смонтирует видео,
то можете смело обращаться ко мне за помощью!
Здесь вы можете послушать примеры моих работ, услышать мой тембр и манеру исполнения, а так же качество записи https://disk.yandex.ru/d/Xt20AncIAoddkQ
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