Krymova_Elvira

Музыкант, вокалист, Ваш музыкальный помощник!

Занимаюсь музыкой и всем, что с ней связано с самого детства, владею нотной грамотой, закончила институт культуры и искусств по направлению "Вокальное искусство", без проблем исполню Ваше произведение! Если Вам нужен человек, который:

- исполнит вашу песню или кавер;

- переложит вокал или инструмент на ноты (расшифровка);

- создаст аранжировку,

а так же

- озвучит необходимый текст;

- почистит запись от лишних шумов;

- обрежет, соединит, вставит в видео аудиодорожки;

- смонтирует видео,

то можете смело обращаться ко мне за помощью!

Здесь вы можете послушать примеры моих работ, услышать мой тембр и манеру исполнения, а так же качество записи https://disk.yandex.ru/d/Xt20AncIAoddkQ