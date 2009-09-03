Крымская Дарья Алексеевна (23.07.1986)

Россия, г. Владивосток

По основному образованию экономист (окончила Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток, в 2008 г.), одновременно обучалась по образовательной программе "Переводчик английского языка в сфере экономики и бизнеса" в Институте Дополнительного Профессионального Образования ДВГУ. Занимаюсь переводом текстов на тему экономики, финансов, инвестиций, банковской сферы, международных экономических отношений, политики и пр., также есть опыт художественных переводов, переводов публицистики и поэзии (стихи - только с англ. на русский). Еще в школе работала внештатным сотрудником местной газеты, были отличные рекомендации для поступления на факультет журналистики. В течение 4-х месяцев проживала в США (ездила летом 2006 года по студенческой программе).

Уверенный пользователь персонального компьютера, хорошо владею программами семейства MS Office, Internet Explorer. Имею постоянный доступ к всемирной сети.

Мои контактные данные:

сот.тел. +79502867135

e-mail: [email protected], [email protected]

ICQ: 480008845