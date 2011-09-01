Интернет - Маркетолог

Опыт работы

Интернет -Маркетологс 07.2016 по 08.2016 (1месяц)

Royal Web Club (Контекстна реклама, Аналитика,SMM, усовершенстивие сайта)

Компания завершила свою деятельность!

Образование

Высшеес 09.2011 по 06.2016

НУ"ЛП", ІБІД, Львов.

Дополнительное образование

Коучинг "Бизнес Молодость" (2014, 2місяця)

Реальний Дірект "Бизнес Молодость"(2015, 2 місяця)

Семінари, та Майстер класи по бізнесу у Львові(2014)

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером

Adobe Muse, Adobe illustrator, AdobePhotoshop, AutoCad, Key Collector microsoft office. + Основні програми для

контекстної реклами і т.д.

Google (реклама в пошуку, кмс,ремаркетинг); – Средний, использую в настоящее время,2 года опыта.

Yandex (реклама в пошуку, кмс,ремаркетинг); – Средний, использую в настоящее время,2 года опыта.

Adobe Muse - створення посадкових сторынок(landing Page) – Эксперт, использую в настоящее время,2 года опыта.

Сбор семантического ядра - Эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Email-маркетинг -Средний, 1 год назад, 1 год опыта.

Знание языков

Российская -средний

английский -начинающий

Украънська -Эксперт

Дополнительная информация

Описывать все не вижу смысла. Если Вы справдишукаете интернет маркетолога, то давайте договоримся о собеседовании!

Основные навыки - разработка сайтов на платформиAdobe Muse.

- Сбор семантического ядра для SEO оптимизации и.

- Сбор семантического ядра для контекстноирекламы.

- Настройка рекламных компани в GoogleAdwords и Yandex Direct.

- Аналика Google Analytics и Yandex Metrika.

- Создание mind map карт.

- SMM - маркетинг (Vkontakte, Facebook, Instagram). - Настройка таргетенгу и ретаргетенгу.

- Оптимизация видео в YouTube.

- Email - маркетинг.

Был владельцем и директром магазина одяку, 21GRAMS в Ивано-Франковске. Также владельцем компании по изготовлению

сувенирной продукции! Осуществлял продажи через собственный сайд большого количества

товаров, как оптом так и в розницу. Работу ищу, потому что чувствую что не хватает

опыта в формировании хорошей команды, и не хватает понимания в создании и

развития компании которая бы стала стабильной!