Репетитор по химии

Предоставляю услуги по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по химии и математике, углубленному изучению школьной программы, практической работе и разбору контрольных.

В преподавании я делаю упор на понимание решения, а не заучиванию теории. Такой подход помогает развить системное мышление и поможет в дальнейшем ученику самому разбираться в предмете. Объясняю самые сложные темы доходчиво и простым языком. Всегда готов помочь в решении задач онлайн.

Опыт преподавания 3 года. Выпустил 2 ученика, сдавших ЕГЭ по химии на 77 и 82 балла соответственно, а также 9 учеников, сдавших ОГЭ на 5.