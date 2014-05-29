Необходимо сделать выгрузку данных из справочника Дубль Гис. Данными будут являться контактные сведения о компаниях Иркутской области, Якутии и Бурятии. Все необходимо оформить в виде простой таблицы эксель. Надо сделать быстро. От вас: ценник, сроки.
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33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- Базы данных1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть потребность в редактировании небольшого текста . Тематика - бизнес реклама. Сроки сжатые.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ведение и продвижение группы в социальных сетях , «Вконтакте», «Одноклассники». Тематика- бизнес реклама. Подбор и наполнение групп актуальной информацией, изображениями, видео. Постинг новостей, анонсов и т.д. в группах социальных сетей.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать простую Landing page на основе нашего чернового макета. Цель страницы переход на другой сайт. + Форма "обратный звонок" с уведомлением по электронную почту без форм отплаты, видео. Страница должна быть простая, но полностью готовая к ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
10 лет назад
Хороший заказчик - четко сформулированное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Работа выполнена быстро и качественно. Было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.