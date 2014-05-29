Ksanar

Оксана Ksanar

 
39 летРоссия/Иркутск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Выгрузка из базы данных Дубль Гис

    Необходимо сделать выгрузку данных из справочника Дубль Гис. Данными будут являться контактные сведения о компаниях Иркутской области, Якутии и Бурятии. Все необходимо оформить в виде простой таблицы эксель. Надо сделать быстро. От вас: ценник, сроки.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ведение группы в социальных сетях

    Ведение и продвижение группы в социальных сетях , «Вконтакте», «Одноклассники». Тематика- бизнес реклама. Подбор и наполнение групп актуальной информацией, изображениями, видео. Постинг новостей, анонсов и т.д. в группах социальных сетей.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать лэндинг (Landing page)

    Требуется создать простую Landing page на основе нашего чернового макета. Цель страницы переход на другой сайт. + Форма "обратный звонок" с уведомлением по электронную почту без форм отплаты, видео. Страница должна быть простая, но полностью готовая к ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
linguafranca
Таша 
40 летВеликобритания
12 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Редактирование текста
Хороший заказчик - четко сформулированное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа выполнена быстро и качественно. Было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.
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