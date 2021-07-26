Web дизайн

Здравствуйте, занимаюсь разработкой Web и графического дизайна, не могу перестать создавать что-либо. ﻿Работаю в фотошопе, фигме и иллюстраторе. Делаю сайты, лендинги, банеры, ретушь фотографий, изменение логотипа если необходимо. Я всегда на связи, открыта для общения через соцсеть, могу отвечать Skipe.

1) Обсуждаем ТЗ любым удобным для Вас способом, чтобы сделать качественный дизайн с учетом Ваших пожеланий.

2) По договоренности - безопасный платеж или предоплата.

3) Далее я начинаю работу над макетом или делаю прототип, могу присылать наработки поэтапно или

могу прислать всё сразу, тут как кому удобно.

4) После утверждения прототипа (если был), мы больше не можем менять существенно блоки, иначе полетит

весь дизайн-макет. После того, как работа будет завершена, я отправлю вам все на утверждение, и если будут внесены изменения - отношусь адекватно, я все доведу до логического завершения.

5) После утвеждения дизайна, вносим оставшуюся плату - заказчик получает готовый макет для верстки.

Основная задача - сделать так, чтобы Вы остались довольны моей работой!