Ksenechka_1605

Аккаунт-менеджер на маркетплейсах

Специалист по WILDBERRIES.

Возьму на себя:

Регистрацию на Wildberries в качестве поставщика.Заполнение спецификации и карточки товаров.Формирование этикеток Оформление поставок на Wildberries.Работа с отзывами и вопросами клиентов.Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории.Отслеживание акций и согласование скидок.Проведу анализ Ваших конкурентов Выведу в топ показов Ваш товар.Подскажу какой ассортимент и объем отгружать.Работа с дефицитом и листом ожидания.Полное ведение и сопровождение на WB.Обратная связь.

Также предлагаю полное ведение аккаунта.