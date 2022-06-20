Ksenechka_1605

Аккаунт-менеджер на маркетплейсах
Специалист по WILDBERRIES.
Возьму на себя:
Регистрацию на Wildberries в качестве поставщика.Заполнение спецификации и карточки товаров.Формирование этикеток Оформление поставок на Wildberries.Работа с отзывами и вопросами клиентов.Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории.Отслеживание акций и согласование скидок.Проведу анализ Ваших конкурентов Выведу в топ показов Ваш товар.Подскажу какой ассортимент и объем отгружать.Работа с дефицитом и листом ожидания.Полное ведение и сопровождение на WB.Обратная связь.
Также предлагаю полное ведение аккаунта.
Действие аккаунта приостановлено!