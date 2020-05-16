Здравствуйте! Меня зовут Ксения и у меня огромный опыт работы в сфере разработки сайтов и интернет-маркетинга. Долгое время я занимала должности проект-менеджера, специалиста по контекстной рекламе, руководителя отдела рекламы в ведущих агентствах моего города (с 2009 года).
Сотрудничество со мной поможет решить проблему поиска надежного человека для многих вопросов!
Лишь малый перечень того, что я могу сделать:
1) Разработать сайт на готовом шаблоне 1С-Битрикс;
2) Сделать Landing на Tilda (срок выполнения 1-2 дня);
3) Наполнение сайта контентом: товары, текстовые страницы, статьи и прочее;
4) Регистрация доменов, установка и настройка Яндекс.Метрики;
5) Анализ юзабилити сайта и поведения пользователей на сайте;
6) Разработка маркетинговой стратегии в интернет;
7) Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google.Adwords (занимаюсь этими направлениями с 2011 года)
Пишите, спрашивайте, описывайте свои задачи, а я предложу варианты решения!