Комплексные услуги по разработке сайта и маркетингу

Здравствуйте! Меня зовут Ксения и у меня огромный опыт работы в сфере разработки сайтов и интернет-маркетинга. Долгое время я занимала должности проект-менеджера, специалиста по контекстной рекламе, руководителя отдела рекламы в ведущих агентствах моего города (с 2009 года).

Сотрудничество со мной поможет решить проблему поиска надежного человека для многих вопросов!

Лишь малый перечень того, что я могу сделать:

1) Разработать сайт на готовом шаблоне 1С-Битрикс;

2) Сделать Landing на Tilda (срок выполнения 1-2 дня);

3) Наполнение сайта контентом: товары, текстовые страницы, статьи и прочее;

4) Регистрация доменов, установка и настройка Яндекс.Метрики;

5) Анализ юзабилити сайта и поведения пользователей на сайте;

6) Разработка маркетинговой стратегии в интернет;

7) Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google.Adwords (занимаюсь этими направлениями с 2011 года)

Пишите, спрашивайте, описывайте свои задачи, а я предложу варианты решения!