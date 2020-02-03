Переводчик с английского на русский, транскрибатор

Английским языком занимаюсь уже более 17 лет, уровень владения - Upper Intermediate. Закончила Высшую Школу Экономики в Санкт-Петербурге по специальности "Мировая Экономика". Дважды проходила обучение на Мальте, жила за границей около 1 года. Работала репетитором. Переводами занялась недавно. Перевожу тексты преимущественно на экономическую тематику.

Опыт транскрибирования небольшой, но довожу работу до тех пор, пока заказчик не будет доволен.