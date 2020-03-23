KseniaKulkova589

Быстро, качественно и в срок найду необходимую информацию, переведу, обработаю фотографию(ретушь, цвет, удаление)

Заказ выполню добросовестно, качественно и в срок.

Все пожелания, поправки и подсказки, появляющиеся в ходе работы - учитываю.

Работаю в сфере фотографии. 1. Ретушь фотографий.2. Цветокоррекция.3. Обработка фото.4. Подготовка фотографий к интернету.5. Удаление предметов.6. Предметная фото съемка.7. Интерьерная фото-видео съёмка.

Также предоставляю услугу проверки грамотности русских текстов, английских текстов, исправление ошибок!

Подбор нормативной базы для юридических документов, разработка проектов документов.

минимальная ставка в день 300 руб.

Буду рада сотрудничеству!