KseniaKulkova589

Ксения KseniaKulkova589KseniaKulkova589
28 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Быстро, качественно и в срок найду необходимую информацию, переведу, обработаю фотографию(ретушь, цвет, удаление)
Заказ выполню добросовестно, качественно и в срок.
Все пожелания, поправки и подсказки, появляющиеся в ходе работы - учитываю.
Работаю в сфере фотографии. 1. Ретушь фотографий.2. Цветокоррекция.3. Обработка фото.4. Подготовка фотографий к интернету.5. Удаление предметов.6. Предметная фото съемка.7. Интерьерная фото-видео съёмка.
Также предоставляю услугу проверки грамотности русских текстов, английских текстов, исправление ошибок!
Подбор нормативной базы для юридических документов, разработка проектов документов.
минимальная ставка в день 300 руб.
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!