KseniaRyzhik

Ксения KseniaRyzhik

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Занимаюсь копирайтингом недавно, имею медицинское образование. Предпочитаю работать с медицинскими текстами, но и рассматриваю другие тематики.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Составить рацион

    $2

    нужен копирайтер, который разбирается в пп и диетах. Работа несложная, все допматериалы есть.  Больше подойдет начинающим копирайтерам. Оплата небольшая, а вам рейтинг

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Подбор материала по диетам

    Здравствуйте, необходимо найти материал по диетам (белковые, низкокалорийные, низкоуглеводные и т.д., - все, что направлено на снижение массы тела). Нужно будет  их распределить по темам в читабельном виде. Задание подойдет для начинающих фрилансеров, школьников, студентов, ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dragus
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
2 балла
7 лет назад
Составить рацион
Неправильная постановка задачи, повышенные требования, очень низкая оплата.
Не выполнил работу на оговоренных условиях после принятия сделки
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