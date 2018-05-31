KseniaRyzhik

$2
нужен копирайтер, который разбирается в пп и диетах. Работа несложная, все допматериалы есть. Больше подойдет начинающим копирайтерам. Оплата небольшая, а вам рейтинг
Копирайтинг1 исполнитель
Закрытнет даты
Занимаюсь копирайтингом недавно, имею медицинское образование. Предпочитаю работать с медицинскими текстами, но и рассматриваю другие тематики.
нужен копирайтер, который разбирается в пп и диетах. Работа несложная, все допматериалы есть. Больше подойдет начинающим копирайтерам. Оплата небольшая, а вам рейтинг
Здравствуйте, необходимо найти материал по диетам (белковые, низкокалорийные, низкоуглеводные и т.д., - все, что направлено на снижение массы тела). Нужно будет их распределить по темам в читабельном виде. Задание подойдет для начинающих фрилансеров, школьников, студентов, ...