KseniaSergeevnaa

Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я работаю на платформе Tilda. ⠀Преимущества Tilda:✅не требует навыков программирования⠀✅простой в использовании ⠀✅гибкие Настройки для индивидуального дизайна ⠀✅адаптивность✅качественная защита от хакерских атак⠀⠀Прайс:⚡Создание сайта-3000р.⠀⚡Создание сайта+текст-7000р.⠀⚡Создание сайта+текст+фотографии-8000р.⠀P.S. Цена может изменятся, все зависит от объема работы и личных пожеланий. Если у вас не большой бюджет, можем договориться об изменении цены.⠀⠀Пример работы:https://instagram.com/ksenia.lending?utm_source=ig_profile_share&igshid=3pwpqoh2xawlПишите в WhatsApp или Viber: 89829875309