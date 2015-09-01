KseniaSv0912

Переводчик, редактор (тайский, английский)

Образование;

МГУ, Москва

Kasem Bundit University, Бангкок

Donghua University, Шанхай

ИСАА(Институт стран Азии и Африки(-тайский язык)Высшее (бакалавриат), 01.09.2015-30.06.2019Faculty of Liberal arts (thai language and culture) Учебная стажировка, 01.06.2017-30.10.2017(Факультет международного бизнеса)Высшее (магистратура), 01.09.2019-наст. времяОпыт перевода с тайского языка: изучаю тайский язык на протяжении последних 5 лет, опыт письменного перевода с тайского на русский и с русского на тайский в рамках обучения и однократных проектов (примерные темы: научно-популярные статьи, новостные статьи, юридические документы, приложения для телефона, электроника, инструкции по эксплуатации, аналитика, литературные произведения пр.) Опыт перевода с анлийского языка: около 5 лет, в 2017 г. сдала IELTS academic на 7.0 баллов (C1), темы перевода: (научно-популярные статьи, новости, художенственная литература, биология, медицина, аналитика, электроника и пр)