Обработка фото

Здравствуйте, давайте познакомимся, я студентка 3 курса. Как вы сами понимаете, совмещать работу с учебой достаточно сложно. Расскажу немного о том, чем люблю заниматься. Сейчас мне нравится обрабатывать фотографии, думаю по прикрепленным файлам видно, как они меняются.

Очень люблю это дело и как выяснилось, люди готовы платить за данную работу. Когда человек понимает, что ему надо и говорит что требуется сделать, работа занимает мало времени.

К каждой фотографии свой подход, так как не к каждой подходит определенный тип настроек.

Надеюсь примеров хватит, буду рада, если для обработки Ваших фото, Вы выберите меня)