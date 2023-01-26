Создаю дизайн, цепляющий ваших клиентов

Что я могу для вас сделать:

Дизайн лендинга

Дизайн многостраничного сайта

Дизайн мобильного приложения

Оформить группу в соц.сетях

Рекламный баннер

Карточки для маркетплейсов

Листовки и др

Учитываю ваши пожелания.

Делаю качественно и в срок.

Мое портфолио можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/kseniazhelezova

Моя группа вконтакте: Ксения Железова | Графический дизайн (vk.com)