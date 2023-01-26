KseniaZhelezova

Ксения Железова KseniaZhelezova

 
33 годаИспания/Барселона
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Создаю дизайн, цепляющий ваших клиентов

Что я могу для вас сделать:

  • Дизайн лендинга

  • Дизайн многостраничного сайта

  • Дизайн мобильного приложения

  • Оформить группу в соц.сетях

  • Рекламный баннер

  • Карточки для маркетплейсов

  • Листовки и др

Учитываю ваши пожелания.

Делаю качественно и в срок.

Мое портфолио можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/kseniazhelezova

Моя группа вконтакте: Ксения Железова | Графический дизайн (vk.com)

Дизайн лендингаДизайн мобильного приложения