Ксения Железова KseniaZhelezovaKseniaZhelezova
33 годаИспания/Барселона
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Создаю дизайн, цепляющий ваших клиентов
Что я могу для вас сделать:
Дизайн лендинга
Дизайн многостраничного сайта
Дизайн мобильного приложения
Оформить группу в соц.сетях
Рекламный баннер
Карточки для маркетплейсов
Листовки и др
Учитываю ваши пожелания.
Делаю качественно и в срок.
Мое портфолио можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/kseniazhelezova
Моя группа вконтакте: Ксения Железова | Графический дизайн (vk.com)