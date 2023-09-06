Ksenia_Bichkova

👋Привет
Меня зовут Ксюша и я из Нижнего Новгорода. С детства любила рисовать, поэтому иду по жизни с творчеством за руку: закончила художественную школу и получила высшее образование в области дизайна. Обучилась на двух курса в разных направлениях веб дизайна - отсюда большой багаж знаний и интересных идей. Опыт работы более года.
Я гарантирую каждому
Качество выполнения работы. Делаю как для себя - сделаю современный, незагруженный дизайн
Постоянное присутствие в сети в рабочее время. Оперативно отвечаю на любые сообщения
Сдам проект точно в срок. Точный срок исполнения обговариваем после изучения ТЗ
Как я работаю
⚡Изучаю ваше ТЗ/прототип. Если у вас нет ТЗ, я высылаю вам бриф для заполнения
⚡Обговариваем срок исполнения и стоимость проекта. Я работаю по предоплате 30%
⚡Показываю вам готовый макет, вношу коррективы, если такие имеются
⚡После перевода остальных 70%, передаю вам весь наработанный материал
✅Работаю до утвержденного варианта
Я всегда работаю над правками, никуда не пропадаю. Вы сможете обратится ко мне снова
Верну предоплату
Все бывает, когда вкусы совсем не совпадают и чтобы не тратить ваше время и мое настроение - я верну предоплату
Контакты
- instargam: Web-дизайнер Ксюша (@webksenia)
- Behance: Ксения Бычкова on Behance
- Telegram: Contact @KseniaBychkova
- почта: [email protected]
Мои кошельки
Visa: 4276 4200 3996 4472
Остались вопросы? С удовольствием отвечу и помогу сделать красивую и продающую упаковку вашего бизнеса!