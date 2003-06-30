Визитки, нейминг/слоган, логотип, перевод

Доброго времени суток! Меня зовут Ксения. Я владею английским и немецким языком, делаю переводы 2 года. Помимо переводов я профессионально создаю логотипы, нейминги/слоганы и визитки для компаний разных направлений. Все мои работы выполненные в минимализме. Каждый логотип имеет лаконичный и оригинальный дизайн. А нейминг/слоган хорошо сочитается с компанией и имеет запоминающиеся название, которая звучит дорого и крутится на языке. Если вы заинтересованы, то я буду рада сотрудничеству!