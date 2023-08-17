Ручное тестирование и работа с текстами (копирайтинг, рерайтинг).

Добрый день!

Я профессионально занимаюсь ручным тестированием (2,5 года). Тестирую web, Android (эмуляторы и реальные устройства), iOS (симуляторы), desktop. Также занимаюсь тестированием требований и написанием тестовой документации (тест-кейсы, чек-листы, тест-планы, баг-репорты и отчёты о тестировании). Тестирую фронтенд и бэкенд, работаю со сценарным и исследовательским тестированием. Я смогу обеспечить высокий уровень качества вашего продукта!



Также я занимаюсь работой с текстами (более 7 лет). Занимаюсь редактированием и корректурой, копирайтингом и рерайтингом, пишу тексты и стихи на заказ. Работаю со всеми видами текстов — от студенческих работ до детских сказок. Есть опыт написания статей для наполнения сайтов. Доверив мне ваш заказ, вы получите качественный результат точно в срок!