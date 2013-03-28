Skype уроки/ Переводы
Провожу уроки английского и французского языков по Skype.
Выполняю переводы.
Образование: Профессиональное педагогическое образование (ПГСГА г. Самара) факультет иностранных языков. Неоднократная практика учебы и работы за рубежом (США, Франция). В данный момент прохожу обучение в университете L'UCO, Angers (Франция).
Более 3 лет профессиональной практики преподавания, устного и письменного перевода.
Языки: русский
английский
французский
mail: [email protected]
skype: ksenia_stoyan
Урок: 400 руб/ 60 минут
Буду рада сотрудничеству!