Skype уроки/ Переводы

Провожу уроки английского и французского языков по Skype.

Выполняю переводы.

Образование: Профессиональное педагогическое образование (ПГСГА г. Самара) факультет иностранных языков. Неоднократная практика учебы и работы за рубежом (США, Франция). В данный момент прохожу обучение в университете L'UCO, Angers (Франция).

Более 3 лет профессиональной практики преподавания, устного и письменного перевода.

Языки: русский

английский

французский

mail: [email protected]

skype: ksenia_stoyan

Урок: 400 руб/ 60 минут

Буду рада сотрудничеству!