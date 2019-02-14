KseniaaSemenova

· Составление претензий, ответов на претензии;
· Составление исковых заявлений и иныхпроцессуальных документов (полное сопровождение дела в судебном процессе, в том
числе на стадии исполнительного производства);
· Составление процессуальных документов,представление интересов клиентов в рамках административного судопроизводства, а
также по делам об административных правонарушениях.
· Личное представление интересов клиентов(физических лиц (ИП), юридических лиц) в судах общей юрисдикции, арбитражных
судах (первая, апелляционная, кассационная инстанции)
· Составление процессуальных документов по делам онесостоятельности (банкротстве) от имени должника, кредитора и арбитражного
управляющего, подготовка заявлений о несостоятельности (банкротстве),
представление интересов должника, кредитора при рассмотрении дел о
несостоятельности (банкротстве);
· Подготовка и направление заявлений о пересмотрекадастровой стоимости комиссией Росреестра;
· Подготовка документов для регистрацииюридических лиц, ИП, НКО, внесения изменений в учредительные документы/