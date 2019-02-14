KseniaaSemenova

· Составление претензий, ответов на претензии;

· Составление исковых заявлений и иныхпроцессуальных документов (полное сопровождение дела в судебном процессе, в том

числе на стадии исполнительного производства);

· Составление процессуальных документов,представление интересов клиентов в рамках административного судопроизводства, а

также по делам об административных правонарушениях.

· Личное представление интересов клиентов(физических лиц (ИП), юридических лиц) в судах общей юрисдикции, арбитражных

судах (первая, апелляционная, кассационная инстанции)

· Составление процессуальных документов по делам онесостоятельности (банкротстве) от имени должника, кредитора и арбитражного

управляющего, подготовка заявлений о несостоятельности (банкротстве),

представление интересов должника, кредитора при рассмотрении дел о

несостоятельности (банкротстве);

· Подготовка и направление заявлений о пересмотрекадастровой стоимости комиссией Росреестра;

· Подготовка документов для регистрацииюридических лиц, ИП, НКО, внесения изменений в учредительные документы/