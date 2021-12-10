Ответственна, исполнительна, готова развиваться. В данный момент обучаюсь в онлайн-университете цифровых профессий "Поток" на курсе "Администратор онлайн-школ".
Ищу разовые заказы, варианты стажировки с дальнейшей работой в команде онлайн-школы.
Могу выполнить небольшие поручения за отзыв.
Мои навыки:
Базовая настройка аккаунта: - Подключение домена, доменной почты, защита репутации
домена;
- Подключение платежных систем, создание тренингов и уроков.
Подготовка и проведение вебинаров: - Лендинг регистрации и все вспомогательные страницы
вебинара;
- Дополнительные возможности блоков лендинга на ГетКурс;
- Интеграция с СМС сервисом, отправка СМС, верстка и
отправка писем;
- Настройка и проведение вебинаров с ОБС и без, анализ
посетителей вебинара, отправка подарков и доступа по
сегменту.
Пользователи: - Импорт и экспорт пользователей;
- Сегменты пользователей;
- Действия над пользователями;
- Оформление сотрудников и выдача необходимых прав
каждому;
- Анкетирование пользователей.
Продажи: - Действия с заказами, покупками, платежами;
- Продление покупок, назначение кураторов;
- Создание продуктов с разным видом доступа, в зависимост
и от цели заказчика;
- Настройка предложений, комиссий менеджера, сроков
оплаты.
Буду рада применить свои навыки на пользу вашему бизнесу.