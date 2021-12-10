Администратор онлайн-школ

Ответственна, исполнительна, готова развиваться. В данный момент обучаюсь в онлайн-университете цифровых профессий "Поток" на курсе "Администратор онлайн-школ".

Ищу разовые заказы, варианты стажировки с дальнейшей работой в команде онлайн-школы.

Могу выполнить небольшие поручения за отзыв.

Мои навыки:

Базовая настройка аккаунта: - Подключение домена, доменной почты, защита репутации

домена;

- Подключение платежных систем, создание тренингов и уроков.

Подготовка и проведение вебинаров: - Лендинг регистрации и все вспомогательные страницы

вебинара;

- Дополнительные возможности блоков лендинга на ГетКурс;

- Интеграция с СМС сервисом, отправка СМС, верстка и

отправка писем;

- Настройка и проведение вебинаров с ОБС и без, анализ

посетителей вебинара, отправка подарков и доступа по

сегменту.

Пользователи: - Импорт и экспорт пользователей;

- Сегменты пользователей;

- Действия над пользователями;

- Оформление сотрудников и выдача необходимых прав

каждому;

- Анкетирование пользователей.

Продажи: - Действия с заказами, покупками, платежами;

- Продление покупок, назначение кураторов;

- Создание продуктов с разным видом доступа, в зависимост

и от цели заказчика;

- Настройка предложений, комиссий менеджера, сроков

оплаты.

Буду рада применить свои навыки на пользу вашему бизнесу.