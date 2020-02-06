· ведение расчетов по оплате труда, начислению страховых взносов иналогов, составление и представление отчетности в налоговую инспекцию, государственные
внебюджетные фонда, органы статистики с использованием специализированного
программного продукта «1С: Зарплата икадры»
· ведение материального учета,подготовка проектов государственных контрактов на закупку ТМЦ длянужд ИОГВ;
· оформление фактов хозяйственной жизни, регистров бухгалтерскогоучета и иных документов бюджетного учета с использованием специализированного программного
продукта «1С: Предприятие 8»;
· знание и опыт работы в Автоматизированной системе бюджетногопроцесса – электронное казначейство Комитета финансов Санкт-Петербурга («АИС БП-ЭК»), Автоматизированной информационнойсистеме государственного заказа Санкт-Петербурга («АИС ГЗ») и Единой информационной системе в сфере закупок («ЕИС»);
· формирование учетных дел в программном комплексе «Имущество
Санкт-Петербурга»;
· осуществление заполнения и оформления авансовых отчетов о служебныхкомандировках сотрудников, их оплата и проведение в регистре бухгалтерского учета;
· знание английского языка на уровне Upper-intermediate;
· умение вести делопроизводство, работать с офисной оргтехникой, продвинутыйпользователь ПК.