Супер быстро! Качественно! Профессионально!

· ведение расчетов по оплате труда, начислению страховых взносов иналогов, составление и представление отчетности в налоговую инспекцию, государственные

внебюджетные фонда, органы статистики с использованием специализированного

программного продукта «1С: Зарплата икадры»

· ведение материального учета,подготовка проектов государственных контрактов на закупку ТМЦ длянужд ИОГВ;

· оформление фактов хозяйственной жизни, регистров бухгалтерскогоучета и иных документов бюджетного учета с использованием специализированного программного

продукта «1С: Предприятие 8»;

· знание и опыт работы в Автоматизированной системе бюджетногопроцесса – электронное казначейство Комитета финансов Санкт-Петербурга («АИС БП-ЭК»), Автоматизированной информационнойсистеме государственного заказа Санкт-Петербурга («АИС ГЗ») и Единой информационной системе в сфере закупок («ЕИС»);

· формирование учетных дел в программном комплексе «Имущество

Санкт-Петербурга»;

· осуществление заполнения и оформления авансовых отчетов о служебныхкомандировках сотрудников, их оплата и проведение в регистре бухгалтерского учета;

· знание английского языка на уровне Upper-intermediate;

· умение вести делопроизводство, работать с офисной оргтехникой, продвинутыйпользователь ПК.