Kseniia_Grach

Ксения Грачева Kseniia_GrachKseniia_Grach
29 летУкраина/Кропивницкий
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Портретная ретушь, востановление фото, создание коллажей.
Привет ,меня зовут Ксения. Я уже более 10 лет работаю в программе фотошоп, обработала тысячи фотографий.
Я владею такими навыками ретуши как частотное разложение, dodge and burn, обтравка изображений и многими другими.
Основные направления в которых я работаю - портретная ретушь, востановление фото, создание коллажей.
Я имею опыт работы на стоковые компании, фотостудии, журналы и дизайнерские студии.
Последние несколько месяцев я разрабатываю макеты для отшива молодежной одежды для крупного украинского ателье.
я буду рада сотрудничеству и новым проектам.