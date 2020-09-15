Kseniia_Grach

Портретная ретушь, востановление фото, создание коллажей.

Привет ,меня зовут Ксения. Я уже более 10 лет работаю в программе фотошоп, обработала тысячи фотографий.

Я владею такими навыками ретуши как частотное разложение, dodge and burn, обтравка изображений и многими другими.

Основные направления в которых я работаю - портретная ретушь, востановление фото, создание коллажей.

Я имею опыт работы на стоковые компании, фотостудии, журналы и дизайнерские студии.

Последние несколько месяцев я разрабатываю макеты для отшива молодежной одежды для крупного украинского ателье.

я буду рада сотрудничеству и новым проектам.