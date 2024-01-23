WEB-DESIGNER

Творчий та цілеспрямований web-designer. Маю практичні навички у використанні інструментів дизайну, в основному працюю у Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Мій досвід охоплює розробку інтерфейсів, де особлива увага приділяється сучасним тенденціям UX/UI. Відзначаюся готовністю активно навчатися та вдосконалювати свої навички для досягнення високого рівня професійності в галузі web-designer. Маю досвід у роботі з адаптивним дизайном для забезпечення оптимального вигляду на різних пристроях. Відзначаюся тим, що швидко вчуся та готова до співпраці у команді для досягнення спільних цілей. Маю хороше розуміння кольорової теорії та композиції, за спеціалізацією художник, що допомагає створювати гармонійні та естетично привабливі дизайни. Прагну завжди дотримуватися сучасних трендів у веб-дизайні, але також готовий вносити власний творчий підхід до проєктів. Маю аналітичний підхід до розв'язання проблем та вмію швидко адаптуватися до нових вимог та завдань.