Нарисую для фотографов, фотостудий, фотошкол.

Плюсы которые Вы получаете работая со мной:

1) Качественный дизайн, повышающий прибыль Вашего бизнеса.

Т.к. я работаю только с фотографами, фотостудиями, фотошколами, предпринимателями занимающимися фотоаппаратурой, то знаю практически всё о том какой должен быть дизайн вашего сайта, чтобы посетитель захотели заказать ваши услуги или продукт.

2) Юридическая безопасность:

Использую только платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у вас просто не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.

3) Все последующие заказы обойдутся вам на 10% процентов дешевле.

4) Бонусом я предоставлю бесплатную разработку 3-х баннеров для вашего сайта.

Как я работаю:

1) От вас я получаю четко составленное техническое задание.

2) Оговариваем примерную стоимость работы и сроки.

3) Я начинаю работать только по предоплате 50%. Предоплата 50% нужна только при первом сотрудничестве.При повторном 20% – для покупки лицензионной графики.

4) После составления макета, показываю его вам. Если все устраивает, доделываю работу. Если нет, вы указываете на недочеты, я их исправляю. Работаем до полного удовлетворения сторон.

5) Вы оплачиваете работу полностью, после чего я вам передаю дизайн сайта в формате PSD.

6) Способы оплаты (яндексденьги, webmoney, кредитка)

Гарантии:

1) Если не уложусь в назначенный срок, то возвращаю вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.

2) Если вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я также так же возвращу вам предоплату.

Система скидок:

1) Заказывая 2 дизайна сразу вы получаете скидку 30%.

2) Заказывая дизайн повторно вы получаете скидку в 10%.

Контакты:

Skype: skv0480

mail: [email protected]

Тел: +79874464450