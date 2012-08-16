Плюсы которые Вы получаете работая со мной:
1) Качественный дизайн, повышающий прибыль Вашего бизнеса.
Т.к. я работаю только с фотографами, фотостудиями, фотошколами, предпринимателями занимающимися фотоаппаратурой, то знаю практически всё о том какой должен быть дизайн вашего сайта, чтобы посетитель захотели заказать ваши услуги или продукт.
2) Юридическая безопасность:
Использую только платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у вас просто не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.
3) Все последующие заказы обойдутся вам на 10% процентов дешевле.
4) Бонусом я предоставлю бесплатную разработку 3-х баннеров для вашего сайта.
Как я работаю:
1) От вас я получаю четко составленное техническое задание.
2) Оговариваем примерную стоимость работы и сроки.
3) Я начинаю работать только по предоплате 50%. Предоплата 50% нужна только при первом сотрудничестве.При повторном 20% – для покупки лицензионной графики.
4) После составления макета, показываю его вам. Если все устраивает, доделываю работу. Если нет, вы указываете на недочеты, я их исправляю. Работаем до полного удовлетворения сторон.
5) Вы оплачиваете работу полностью, после чего я вам передаю дизайн сайта в формате PSD.
6) Способы оплаты (яндексденьги, webmoney, кредитка)
Гарантии:
1) Если не уложусь в назначенный срок, то возвращаю вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.
2) Если вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я также так же возвращу вам предоплату.
Система скидок:
1) Заказывая 2 дизайна сразу вы получаете скидку 30%.
2) Заказывая дизайн повторно вы получаете скидку в 10%.
Контакты:
Skype: skv0480
mail: [email protected]
Тел: +79874464450