Ksenillustrator

Ксения Ksenillustrator

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Профессиональные и стильные иллюстрации для брендов, beauty и fashion сфере.

Если вам нужна креативная и стильная иллюстрация за короткое время, то вам сюда.

Я рисую в таких стилях как графика, акварель, флэт и карандашная техника. Помогу вам воплотить вашу идею в красивую иллюстрацию.

Что я могу вам предложить кроме этого :

  • Стильный фэшн портрет;

  • Дизайн этикетки beauty продукта;

  • Креативные паттерны и стикеры для вашего бренда;

  • Иллюстрации-постеры;

  • Авторские фейс-чарты;

  • Иллюстрации для сайта, визиток, флаеров;

  • Креативные открытки на разную тематику.

Иллюстрации и Рисунки
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$20/час
от $20от 3 дней
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