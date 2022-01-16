Kseniya21smm

SMM-специалист, маркетинг, реклама, продвижение

Дипломированный SMM-специалист курса Инста-Профи 5.0 Юлии Родочинской.

Могу предложить Вам:

1. Контент-стратегию (SWOT анализ, анализ ЦА, анализ конкурентов, распаковка личности клиента, разбор шапки профиля, актуальных сторис, рекомендации по оформлению, составление визуального оформления профиля, мудборд из фотографий)

2. Контент-план (сторис, посты)

3. Помощь в написании и оформлении постов и сторис

4. Оформление Taplink

5. Таргетированная реклама

Почему стоит выбрать именно меня?

- быстро работаю, соблюдаю дедлайны

- грамотно пишу

- всегда на связи и открыта к новым знаниям

- люблю креативную работу

Буду рада посотрудничать!