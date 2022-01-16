Kseniya21smm

SMM-специалист, маркетинг, реклама, продвижение
Дипломированный SMM-специалист курса Инста-Профи 5.0 Юлии Родочинской.
Могу предложить Вам:
1. Контент-стратегию (SWOT анализ, анализ ЦА, анализ конкурентов, распаковка личности клиента, разбор шапки профиля, актуальных сторис, рекомендации по оформлению, составление визуального оформления профиля, мудборд из фотографий)
2. Контент-план (сторис, посты)
3. Помощь в написании и оформлении постов и сторис
4. Оформление Taplink
5. Таргетированная реклама
Почему стоит выбрать именно меня?
- быстро работаю, соблюдаю дедлайны
- грамотно пишу
- всегда на связи и открыта к новым знаниям
- люблю креативную работу
Буду рада посотрудничать!
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