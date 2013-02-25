Kseniya9530

Разработать фирменный стиль для компании, занимающейся таможенным оформлением. Лого нужно в основном для сайта компании (полноценного интернет сервиса с полноценной возможностью оперативно узнать о деталях оформления деклараций. Наименование«таможим30.рф» Цвета: лого с использованием зеленого, ...
- $30Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Дизайн дисконтной карты В дизайне карты необходимо использовать не более 2-3 цветов. Разработанного корпоративного стиля кафе (шрифты, оттенки и прочее) у нас нет. Поэтому просим внимательно ознакомиться с нашим сайтом и ...Фирменный стиль10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Название компании "РЕСТ-ПУБЛИКА" сфера: HoReCa Пример стиля, в котором хотелось бы сделать во вложении. Также прикрепила старый логотип – его можно доработать, либо переделать под виденье дизайнера и необходимую ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Название ресторана - "ЩУКА" Логотип – простой в исполнении.… чтобы хорошо и легко запоминался, просматривался не только на полиграфии, но на фасаде здания. Учитывая тот факт, что этот элемент будет выполнен с помощью ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
После выбора исполнителя мы скинем видео ролик и скриншоты сервиса, для которого необходимы заставки с особыми эффектами и частично - с анимацией. В приаттаченном ТЗ - все рекомендации. В ходе работы обсудим дополнительные нюансы. Сроки ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад