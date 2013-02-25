Kseniya9530

Галина - настоящий профессионал своего дела! А еще, немаловажно, с ней легко найти общий язык и она все понимает и чувствует до мелочей!) Специалист, которому действительно можно и нужно доверять!) Учитывает все пожелания заказчика и сама дает хорошие дельные рекомендации по проекту! С ней очень приятно работать! Желаю ей дальнейших творческих горизонтов, неисчерпаемого вдохновения и интересных проектов!:)