Kseniya9530

Ксения Kseniya9530

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для интернет-сервиса "таможим30.рф"

    $30

    Разработать фирменный стиль для компании, занимающейся таможенным оформлением. Лого нужно в основном для сайта компании (полноценного интернет сервиса с полноценной возможностью оперативно узнать о деталях оформления деклараций. Наименование«таможим30.рф» Цвета: лого с использованием зеленого, ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн дисконтной карты

    $25

    Дизайн дисконтной карты В дизайне карты необходимо использовать не более 2-3 цветов. Разработанного корпоративного стиля кафе (шрифты, оттенки и прочее) у нас нет. Поэтому просим внимательно ознакомиться с нашим сайтом и ...

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    $150

    Название компании "РЕСТ-ПУБЛИКА" сфера: HoReCa Пример стиля, в котором хотелось бы сделать во вложении. Также прикрепила старый логотип – его можно доработать, либо переделать под виденье дизайнера и необходимую ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для рыбного ресторана

    Название ресторана - "ЩУКА" Логотип – простой в исполнении.… чтобы хорошо и легко запоминался, просматривался не только на полиграфии, но на фасаде здания. Учитывая тот факт, что этот элемент будет выполнен с помощью ...

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание заставок, анимации и эффектов для видео

    $1000

    После выбора исполнителя мы скинем видео ролик и скриншоты сервиса, для которого необходимы заставки с особыми эффектами и частично - с анимацией. В приаттаченном ТЗ - все рекомендации. В ходе работы обсудим дополнительные нюансы. Сроки ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Логотип и фирменный стиль
Это была наша первая работа, хоть и говорят, что по интернету не ощутишь человека, его тон, отношение, эээнннет) Ксюша сразу расположила к себе, творить было одно удовольствие! За такие заказы я обожаю свою работу) Спасибо! +++++
Галина - настоящий профессионал своего дела! А еще, немаловажно, с ней легко найти общий язык и она все понимает и чувствует до мелочей!) Специалист, которому действительно можно и нужно доверять!) Учитывает все пожелания заказчика и сама дает хорошие дельные рекомендации по проекту! С ней очень приятно работать! Желаю ей дальнейших творческих горизонтов, неисчерпаемого вдохновения и интересных проектов!:)
Ответный отзыв
Omsk55
Артём 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1000
9 баллов
12 лет назад
Создание заставок, анимации и эффектов для видео
Хороший и понимающий заказчик. Спасибо за работу!
Проект закрыли очень быстро. Качество нас вполне устраивает. Спасибо за хорошую работу!
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