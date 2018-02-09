Добрые и милые стихи

О себе

Замужем, двое детей

Образование: ﻿Высшее техническое

Увлечения: творчество с детьми, монтирую семейные видеоролики (с юмором)

Почему я начала писать?

Кода я делала открытки к дню рождения (а их нужно было более 30шт.) в дет. садовскую группу куда ходил мой сын, то искала стишки с простыми правильными и милыми словами, которые на просторах интернета найти просто, но это было не совсем то что надо.. Тогда я сочинила сама поздравления!

﻿На какие темы я пишу?