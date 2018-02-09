KseniyaAs

Асочакова KseniyaAs

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Добрые и милые стихи

О себе

Замужем, двое детей

Образование: ﻿Высшее  техническое

Увлечения: творчество с детьми, монтирую семейные видеоролики (с юмором)

Почему я начала писать?

Кода я делала открытки к дню рождения (а их нужно было более 30шт.) в дет. садовскую группу куда ходил мой сын, то искала стишки с простыми правильными и милыми словами, которые на просторах интернета найти просто, но это было не совсем то что надо.. Тогда я сочинила сама поздравления!

﻿На какие темы я пишу?

  • Дом и семья
  • Семейные отношения
  • Православие
  • Поздравления
  • Лозунги, реклама (на темы см.выше)