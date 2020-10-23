Kseniya_Leon

Ксения Kseniya_Leon

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Архитектура/Дизайн интерьера/Благоустройство территории

Леонтьева Ксения. Архитектор. Опыт работы в сфере архитектуры, дизайна - 10 лет.

Образование :

Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса. Техник архитектор, 2008–2011;

НГУАДИ (бывш. НГАХА). Факультет градостроительства и архитектуры. Бакалавриат, 2012 - 2017;

НГУАДИ (бывш. НГАХА). Кафедра архитектуры. Магистратура, 2017-2019.

Интересы: памятники архитектуры, архитектура конца XIX в., дизайн, градостроительство.