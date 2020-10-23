Архитектура/Дизайн интерьера/Благоустройство территории
Леонтьева Ксения. Архитектор. Опыт работы в сфере архитектуры, дизайна - 10 лет.
Образование :
Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса. Техник архитектор, 2008–2011;
НГУАДИ (бывш. НГАХА). Факультет градостроительства и архитектуры. Бакалавриат, 2012 - 2017;
НГУАДИ (бывш. НГАХА). Кафедра архитектуры. Магистратура, 2017-2019.
Интересы: памятники архитектуры, архитектура конца XIX в., дизайн, градостроительство.
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Портфолио
- Эскиз дома в стиле Барнхаус61 просмотр
- Дом отдыха с баней64 просмотра
- Проект дома из кирпича 80 кв.м.53 просмотра
- Проект дома из кирпича 130 кв.м.51 просмотр
- Проект кирпичного дома 77 кв.м.44 просмотра
- Проект кирпичного дома 250 кв.м.82 просмотра