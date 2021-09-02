Kseniya_Zykova

Актриса.Диктор. Автор текстов песен. Пишу пьесы, сказки, сценарии.

Профессиональная действующая актриса.

Служу в ГАРДТ им. Пушкина.

Снимаюсь в кино.

Опыт проведения городских, правительственных, республиканских мероприятий.

Работа на радио в качестве ведущего прямого эфира.

Опыт работы на ТВ, в качестве ведущего, в том числе репортажная съемка.

Дубляж и озвучивание кино.

Сотрудничаю с"Союзмультфильмом"

Автор инсценировок, пьес.

Песни на мои стихи звучат в спектаклях и мультсериалах.