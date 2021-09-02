Kseniya_Zykova

Актриса.Диктор. Автор текстов песен. Пишу пьесы, сказки, сценарии.
Профессиональная действующая актриса.
Служу в ГАРДТ им. Пушкина.
Снимаюсь в кино.
Опыт проведения городских, правительственных, республиканских мероприятий.
Работа на радио в качестве ведущего прямого эфира.
Опыт работы на ТВ, в качестве ведущего, в том числе репортажная съемка.
Дубляж и озвучивание кино.
Сотрудничаю с"Союзмультфильмом"
Автор инсценировок, пьес.
Песни на мои стихи звучат в спектаклях и мультсериалах.
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