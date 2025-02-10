Художній + технічний переклад з рос. на укр.( можливо на анг. в залежності складності текста)

Привіт! Мене звати Оксана. Українська - моя рідна мова. Маю досвід в перекладах художньої літератури та в наборі тексту - WORD, PDF, POWER POINT.

Працюю на совість, пропоную не менш високу якість виконання завдання, відкриту комунікацію, дотримання термінів та гнучкий графік підхід.

Розумію, що багато хто боїться починати і довіряти замовлення без супер потрфоліо і мега досвіду, але також Ви повиння розуміти, що ті, хто починають свій шлях на фрілансі, будуть віддаватися кожному замовленню з усією душею.

Завжди готова виконати замовлення, щоб замовник зміг зрозуміти , варто працюва зі мною.