Художній + технічний переклад з рос. на укр.( можливо на анг. в залежності складності текста)
Привіт! Мене звати Оксана. Українська - моя рідна мова. Маю досвід в перекладах художньої літератури та в наборі тексту - WORD, PDF, POWER POINT.
Працюю на совість, пропоную не менш високу якість виконання завдання, відкриту комунікацію, дотримання термінів та гнучкий графік підхід.
Розумію, що багато хто боїться починати і довіряти замовлення без супер потрфоліо і мега досвіду, але також Ви повиння розуміти, що ті, хто починають свій шлях на фрілансі, будуть віддаватися кожному замовленню з усією душею.
Завжди готова виконати замовлення, щоб замовник зміг зрозуміти , варто працюва зі мною.
Портфолио
- Переклад з англійської на українську мову10 просмотров
- Переклад з російської мови на українську4 просмотра
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $100от 15 дней
#952