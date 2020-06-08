⭕Мой сайт: http://ksenofontov.tilda.ws/
👋Привет
Меня зовут Глеб и я веб-дизайнер из Тюмени. Мне 24 года, я люблю путешествовать, занимаюсь каллиграфией, музыкой, веду активный образ жизни.
В дизайне мне нравится делать упор на типографику и анимацию, нравится минималистичный стиль но это не означает что я работаю только в нем, я стараюсь быть всесторонне развитым человеком как в жизни так и в работе.
✌Мои контакты
⭕Мой сайт: ksenofontov.tilda.ws
⭕Behance: behance.net/ksenofonto5ada
⭕Telegram: t.me/ksenofontov29
⭕Vkontakte: vk.com/ksenofontov_g
樂В работе я использую:
⭕Figma
⭕Tilda
⭕Adobe Photoshop
⭕Adobe Lightroom
⭕Adobe Illustrator
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт для модельного агентства Имидж в тюмени84 просмотра