⭕Мой сайт: http://ksenofontov.tilda.ws/

👋Привет

Меня зовут Глеб и я веб-дизайнер из Тюмени.‍ Мне 24 года, я люблю путешествовать, занимаюсь каллиграфией, музыкой, веду активный образ жизни.

В дизайне мне нравится делать упор на типографику и анимацию, нравится минималистичный стиль но это не означает что я работаю только в нем, я стараюсь быть всесторонне развитым человеком как в жизни так и в работе.

✌Мои контакты

⭕Мой сайт: ksenofontov.tilda.ws

⭕Behance: behance.net/ksenofonto5ada

⭕Telegram: t.me/ksenofontov29

⭕Vkontakte: vk.com/ksenofontov_g

樂В работе я использую:

⭕Figma

⭕Tilda

⭕Adobe Photoshop

⭕Adobe Lightroom

⭕Adobe Illustrator