Ksenya1703

Уникальные статьи, информационные, продающие тексты, SEO-копирайтинг.

Уважаемые заказчики, приветствую вас и приглашаю к выгодному сотрудничеству!

Меня зовут Ксения, образование — высшее экономическое, работаю в сфере копирайтинга и рерайтинга более 4 лет. Немалый опыт работы позволяет мне воссоздать любой стиль написания и выполнить все

требования, указанные вами в ТЗ.

Пишу статьи на различные темы:

кулинария;

спорт;

туризм и путешествия;

строительство;

автомобили;

реклама и др.

Не составит труда создать интересный обзор, описание или грамотно оптимизировать статьи под SEO-формат. Если есть необходимость, то изучу любую тему и предоставлю качественный контент.

Как я работаю:

Создаю структурированный и грамотный текст.

Обсуждаю дедлайн и придерживаюсь сроков выполнения заказа.

Задаю вопросы, которые помогут понять задачу вашего бизнеса и написать статью дающую полный ответ на вопрос ваших клиентов, читателей.

Работаю с большими объемами, в день пишу от 20.000 знаков.

Не сдаю тексты-простыни. Все статьи форматируются перед отправкой.

Высокая уникальность. Каждый текст проверяется перед сдачей на нескольких ресурсах.

Слежка за человеком в Санкт-Петербурге - SEO- текст для охранного агентства.

Холодильники 'Атлант': обзор моделей- рерайтинг с уникальностью от 90%.

Глазные капли "Систейн ультра" - описание препарата.

Эритромициновая мазь - описание препарата.

Интерьер маленькой гостиной - оформление интерьера.

Дизайн потолка на кухне - оформление интерьера.

Вопросы к педиатру: Чем лечить кашель ребенку? - медицинская тематика.

Ректифицированная плитка - ремонт и строительство.

Выполнение домашних заданий за деньги - финансы.

Мост вздохов в Венеции- путешествия.

Как заработать на стихах - финансы.

Клен красный Октобер Глори- продающий текст.

Отдых в Хорватии- путешествия.

Шкафы-пеналы- текст для магазина мебели.

Каким валиком наносить грунтовку на поверхность - SEO- текст, тематика ремонт и строительство.

Как проверить генератор ВАЗ 211 на работоспособность - автомобили.

Паркет в интерьере квартиры- ремонт и строительство.

Пластиковая арматура - строительство.

Здесь представлены далеко не все мои работы, по запросу могу предоставить статью по вашей тематике.