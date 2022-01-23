Ksenya1703

Уважаемые заказчики, приветствую вас и приглашаю к выгодному сотрудничеству!
Меня зовут Ксения, образование — высшее экономическое, работаю в сфере копирайтинга и рерайтинга более 4 лет. Немалый опыт работы позволяет мне воссоздать любой стиль написания и выполнить все
требования, указанные вами в ТЗ.
Пишу статьи на различные темы:
- кулинария;
- спорт;
- туризм и путешествия;
- строительство;
- автомобили;
- реклама и др.
Как я работаю:
- Создаю структурированный и грамотный текст.
- Обсуждаю дедлайн и придерживаюсь сроков выполнения заказа.
- Задаю вопросы, которые помогут понять задачу вашего бизнеса и написать статью дающую полный ответ на вопрос ваших клиентов, читателей.
- Работаю с большими объемами, в день пишу от 20.000 знаков.
- Не сдаю тексты-простыни. Все статьи форматируются перед отправкой.
- Высокая уникальность. Каждый текст проверяется перед сдачей на нескольких ресурсах.
Слежка за человеком в Санкт-Петербурге - SEO- текст для охранного агентства.
Холодильники 'Атлант': обзор моделей- рерайтинг с уникальностью от 90%.
Глазные капли "Систейн ультра" - описание препарата.
Эритромициновая мазь - описание препарата.
Интерьер маленькой гостиной - оформление интерьера.
Дизайн потолка на кухне - оформление интерьера.
Вопросы к педиатру: Чем лечить кашель ребенку? - медицинская тематика.
Ректифицированная плитка - ремонт и строительство.
Выполнение домашних заданий за деньги - финансы.
Мост вздохов в Венеции- путешествия.
Как заработать на стихах - финансы.
Клен красный Октобер Глори- продающий текст.
Отдых в Хорватии- путешествия.
Шкафы-пеналы- текст для магазина мебели.
Каким валиком наносить грунтовку на поверхность - SEO- текст, тематика ремонт и строительство.
Как проверить генератор ВАЗ 211 на работоспособность - автомобили.
Паркет в интерьере квартиры- ремонт и строительство.
Пластиковая арматура - строительство.
Здесь представлены далеко не все мои работы, по запросу могу предоставить статью по вашей тематике.