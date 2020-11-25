Cтанкевич Ксения Юрьевна
Цель
Перевод, набор текстов, рерайтинг, копирайтинг, написание статей, поиск информации.
Резюме
Хорошее знание украинского, русского и английского языков, внимательность, ответственное отношение к работе, усидчивость, креативный подход к решению поставленных задач.
Личные данные
Дата рождения: 22.12.1989
Возраст: 30.
Место рождения: Украина, г. Калуш, Ивано-Франковская обл.
Адрес: Украина, г. Калуш, Ивано-Франковская обл.
Телефон: +38 099 72 73 275
E-mail: [email protected]
Образование:
ИФНТУНГ
2007-2012гг.
Факультет архитектуры туристических комплексов
Специальность: туризм