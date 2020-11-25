Cтанкевич Ксения Юрьевна

Цель

Перевод, набор текстов, рерайтинг, копирайтинг, написание статей, поиск информации.

Резюме

Хорошее знание украинского, русского и английского языков, внимательность, ответственное отношение к работе, усидчивость, креативный подход к решению поставленных задач.

Личные данные

Дата рождения: 22.12.1989

Возраст: 30.

Место рождения: Украина, г. Калуш, Ивано-Франковская обл.

Адрес: Украина, г. Калуш, Ивано-Франковская обл.

Телефон: +38 099 72 73 275

E-mail: [email protected]

Образование:

ИФНТУНГ

2007-2012гг.

Факультет архитектуры туристических комплексов

Специальность: туризм