KsenyaArt

Ксения KsenyaArt

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Художница, иллюстратор.

Добро пожаловать на страницу!

Я рисую коммерческие иллюстрации, создаю диджитал арт, расписываю стены и рисую на холсте.

Для заказа пишите здесь или на почту - [email protected]

Портфолио и мой стиль можно посмотреть тут: https://www.behance.net/829596ca

Портфолио