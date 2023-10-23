Художница, иллюстратор.
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Я рисую коммерческие иллюстрации, создаю диджитал арт, расписываю стены и рисую на холсте.
Для заказа пишите здесь или на почту - [email protected]
Портфолио и мой стиль можно посмотреть тут: https://www.behance.net/829596ca
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Иллюстрация - открытка.нет просмотров
- Стикер.1 просмотр
- Иллюстрация для обложки.нет просмотров
- Стикеры.нет просмотров
- Иллюстрация.нет просмотров
- Абстрактный Принт.нет просмотров