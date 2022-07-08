Разработка фирменного стиля

Приветствую!

Меня зовут Ксения и я занимаюсь графическим дизайном.

Имею опыт работы с несколькими компаниями , занимающимися разными отраслями.

Смогу с легкостью подобрать вам дизайн для будущего проекта , создать необходимый макет , баннер , разработать логотип для вашего бренда , подобрать правильный стиль вашему сайту или бренду. Так же мы с вами можем создать и запустить рекламу , так же я работаю со стилизацией аккаунтов в Инстаграм.