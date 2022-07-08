Разработка фирменного стиля
Приветствую!
Меня зовут Ксения и я занимаюсь графическим дизайном.
Имею опыт работы с несколькими компаниями , занимающимися разными отраслями.
Смогу с легкостью подобрать вам дизайн для будущего проекта , создать необходимый макет , баннер , разработать логотип для вашего бренда , подобрать правильный стиль вашему сайту или бренду. Так же мы с вами можем создать и запустить рекламу , так же я работаю со стилизацией аккаунтов в Инстаграм.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создание логотипа1 просмотр
- Баннер для магазина Джинс.1 просмотр
- Создание логотипа1 просмотр
- Создание логотипа и фирменного стиля.1 просмотр
- Создание Веб Сайта для шоурума.2 просмотра