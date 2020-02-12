Ksenya_shobolova

Ксения Ksenya_shobolova

 
25 летРоссия/Сим
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Имею высшее экономическое образование , на данный момент учусь в магистратуре по направлению «мировая экономика».

Профессиональные навыки :

  • Photoshop;
  • Анимация;
  • Коллажирование;
  • Сложная ретушь ;
  • Восстановление старых фотографий;
  • Обработка фотографий.
Личные навыки:
  • Уверенный пользователь ПК. Работа в MS Word , MS Excel, MS PowerPoint, Photoshop.
  • Высокая работоспособность ;
  • Коммуникабельность;
  • Доброжелательность;
  • Ответственность за конечный результат;
  • Умение работать с большим объемом данных;
  • Внимание к деталям.
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