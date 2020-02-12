Ksenya_shobolova

Имею высшее экономическое образование , на данный момент учусь в магистратуре по направлению «мировая экономика».
Профессиональные навыки :
- Photoshop;
- Анимация;
- Коллажирование;
- Сложная ретушь ;
- Восстановление старых фотографий;
- Обработка фотографий.
- Уверенный пользователь ПК. Работа в MS Word , MS Excel, MS PowerPoint, Photoshop.
- Высокая работоспособность ;
- Коммуникабельность;
- Доброжелательность;
- Ответственность за конечный результат;
- Умение работать с большим объемом данных;
- Внимание к деталям.
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