Ksenya_shobolova

Имею высшее экономическое образование , на данный момент учусь в магистратуре по направлению «мировая экономика».

Профессиональные навыки :

Photoshop;

Анимация;

Коллажирование;

Сложная ретушь ;

Восстановление старых фотографий;

Обработка фотографий.

Уверенный пользователь ПК. Работа в MS Word , MS Excel, MS PowerPoint, Photoshop.

Высокая работоспособность ;

Коммуникабельность;

Доброжелательность;

Ответственность за конечный результат;

Умение работать с большим объемом данных;

Внимание к деталям.

Личные навыки: