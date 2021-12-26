Комплексный SMM-специалист (дизайн/маркетинг)

Приветствую Вас! Спасибо за интерес к моему профилю. Ищу в работу на январь интересный проект для продвижения в instagram. Далее я немного расскажу о себе и своём подходе к работе.

Я предоставляю комплексные услуги SMM. В этот тариф входят основные услуги в комплексе, чтобы работа была продуктивной и дала результат. Это не только повышает доверие и лояльность к бренду/эксперту, но и увеличивает количество заявок и продаж.

Что входит в "комплексный SMM":

- Брифинг/распаковка/разработка SMM стратегии/анализ ЦА и конкурентов

- Разработка и тестирование воронки продаж, УТП

- Полная упаковка аккаунта/ребрендинг/структуризация

- Написание контент-плана на месяц (сторис/посты/рилс)

- Ежедневное оформление и постинг сторис

- Написание постов

- Улучшение обработки заявок в Директ

- Бесплатные методы продвижения

- Работа с блогерами (поиск блогеров для интеграций)

- Разработка структуры прямых эфиров + поиск экспертов для интеграций

- Отчёты 1 раз в 14 дней

Дополнительно к тарифу:

Услуги профессионального таргетолога (работаем в команде)

Положительные качества:

1. Ответственность (всегда на связи, вникаю во все процессы)

2. Грамотность

3. Структурность в работе