Приветствую Вас! Спасибо за интерес к моему профилю. Ищу в работу на январь интересный проект для продвижения в instagram. Далее я немного расскажу о себе и своём подходе к работе.
Я предоставляю комплексные услуги SMM. В этот тариф входят основные услуги в комплексе, чтобы работа была продуктивной и дала результат. Это не только повышает доверие и лояльность к бренду/эксперту, но и увеличивает количество заявок и продаж.
Что входит в "комплексный SMM":
- Брифинг/распаковка/разработка SMM стратегии/анализ ЦА и конкурентов
- Разработка и тестирование воронки продаж, УТП
- Полная упаковка аккаунта/ребрендинг/структуризация
- Написание контент-плана на месяц (сторис/посты/рилс)
- Ежедневное оформление и постинг сторис
- Написание постов
- Улучшение обработки заявок в Директ
- Бесплатные методы продвижения
- Работа с блогерами (поиск блогеров для интеграций)
- Разработка структуры прямых эфиров + поиск экспертов для интеграций
- Отчёты 1 раз в 14 дней
Дополнительно к тарифу:
Услуги профессионального таргетолога (работаем в команде)
Положительные качества:
1. Ответственность (всегда на связи, вникаю во все процессы)
2. Грамотность
3. Структурность в работе